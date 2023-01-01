В Перми для работников оборонных предприятий запускают ночные рейсы общественного транспорта Они начнут курсировать с 1 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 марта в Перми запускаются дополнительные ночные рейсы трамвая № 5 и автобуса № 50. Они организованы по просьбам сотрудников оборонных предприятий в районе ул. Куйбышева. Люди испытывают сложности с возвращением домой после вечерней смены. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

Он добавил, что с весны последний рейс трамвайного маршрута № 5 в направлении центра города будет забирать рабочих на остановке «Хладокомбинат» в 0:15. В это же время через остановку «Улица Яблочкова» в сторону Крохалевки проследует дополнительный рейс автобусного маршрута № 50.

Напомним, после начала СВО многие предприятия ОПК, в том числе в Перми, перешли на работу в три смены.





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