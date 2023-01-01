Максим Артамонов В Перми откроется второй магазин United Colors of Benetton Он будет работать в iMALL «Эспланада» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой неделе в Перми начнёт работать второй магазин одежды United Colors of Benetton. Он будет находиться на первом этаже торгового центра iMALL «Эспланада». Об этом сообщает издание «Текст».

Площадь магазина составит 630 кв. м. Первый магазин бренда работает в ТРЦ «Планета», но его площадь значительно меньше — 447 кв. м.

Напомним, ранее магазин бренда одежды United Colors of Benetton располагался на Комсомольском проспекте, 44, однако осенью 2020 года он закрылся. При этом анонсировалось открытие United Colors of Benetton в строящемся на тот момент МФЦ «Эспланада».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.