В Перми объявлено о закрытии магазинов United colors of Benetton и Sisley Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми закрываются магазины брендов одежды United colors of Benetton и Sisley, которые расположены в по адресу Комсомольский проспект, 44.

В соцсетях пермского филиала брендов указано, что закрытие Sisley состоится в конце октября, а United colors of Benetton — в конце ноября этого года.

При этом ранее было объявлено, что магазин United colors of Benetton будет открыт в МФЦ «Эспланада», который сейчас строится на пересечении ул. Петропавловской и Попова. Открытие первой очереди центра намечено на четвёртый квартал 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.