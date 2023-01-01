Елена Синица В Прикамье появится агентство по сопровождению концессионных проектов Новое агентство создается на базе краевой «Дирекции дорожных концессий» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае появится агентство по сопровождению концессионных проектов. Такой указ губернатор региона Дмитрий Махонин подписал 31 марта. Документ опубликован на сайте краевого правительства.

Провести все регистрационные процедуры, согласно документу, должны в течение двух месяцев. Такой же срок дается и на определение штатной структуры агентства, а также выделение финансовых и материально-технических ресурсов.

Новое агентство создается на базе краевой «Дирекции дорожных концессий».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.