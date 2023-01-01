Доходы бюджета Пермского края несмотря на санкции увеличились И составили в 2022 году 213 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Законодательное собрание Пермского края внесён отчёт об исполнении бюджета за 2022 год. Согласно пояснительной записке, доходная часть казны составила 213,6 млрд руб. — это выше уточнённого плана и показателей предыдущего года. Об этом сообщает telegram-канал краевого парламента.

Почти все виды налоговых и неналоговых поступлений показали рост. Так, поступления от налога на доходы физлиц выросли на 17,6% по сравнению с 2021 годом. Это связано с ростом средней заработной платы в регионе. Также рост доходов обеспечили поступления от акцизов (+19,9%) за счет увеличения производства нефтепродуктов и налог, взимаемый по упрощенной налоговой системе (+11,4%).

При этом бюджет недополучил 1,5% планового объема поступлений от налога на прибыль организаций. Согласно документам, снижение связано с геополитической обстановкой и наложенными санкциями на ключевых налогоплательщиков обрабатывающих и добывающих производств.

Уровень исполнения расходов бюджета составил 94,7%. Большинство программ, в том числе социальных, исполнено более чем на 90%.

Планируется, что отчёт по исполнению бюджета Пермского края за 2022 год парламентарии рассмотрят на заседании в мае.

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