Елена Синица В Прикамье зарплаты госслужащих проиндексируют за год три раза Первая индексация была произведена 1 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Должностные оклады первых вице-премьеров регионального правительства с 1 октября могут возрасти до 38,9 тыс. руб., а заместителей председателей правительства — до 38,2 тыс. руб. Соответствующий указ губернатора опубликован на сайте правительства региона.





Также сообщается, что оклады министров могут увеличить до 31,7 тыс. руб. Согласно документу, оклад первого замруководителя администрации возрастет до 38, тыс.руб., а других заместителей — до 38,2 тыс. руб.





В то же время руководителям департаментов оклады хотят повысить до 25,2 тыс. руб., а советникам губернатора — до 19,5 тыс. руб. Другим специалистам администрации оклады поднимут

в среднем на 1-1,5 тыс. руб.





В совокупности за год запланировано три индексации — с 1 апреля, с 1 июля и с 1 октября.

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