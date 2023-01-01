Алёна Бронникова В Перми на шоссе Космонавтов грузовик зажал легковушку Движение было парализовано Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В Перми на ш. Космонавтов образовалась большая автомобильная пробка. Её причиной стало ДТП, которое произошло на пересечении с ул. Столбовая. Об этом сообщил подписчик telegram-канала ЧП Пермь.

По словам очевидца, во время поворота тягач прижал легковой автомобиль к отбойнику. Из-за происшествия парализовано всё движение на участке дороги. В настоящий момент, по данным сервиса Яндекс.Пробки, проезд восстановлен.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что большой затор образовался на ш. Космонавтов и ул. Подлесной из-за угодившей в яму машины. Провал образовался в асфальте во время движения автомобиля. Водитель успел выйти и получил незначительные травмы.

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