Алёна Бронникова Власти Перми готовы потратить 2,2 млн рублей на очистку берегов малых рек Поделиться Твитнуть

Данилиха

Архив ИД «Компаньон»

В Перми МКУ «Благоустройство Свердловского района» объявило о проведении конкурса по очистке береговых полос малых рек. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 2,2 млн руб. Заявки принимаются до 18 апреля, победителя определят 20 апреля. Подрядчик должен иметь лицензию на сбор и утилизацию отходов I-IV классов. Деньги будут выделены из городского бюджета.

Работы будут проводиться в несколько этапов со 2 мая по 1 ноября 2023 года на территории общей площадью 50 тыс. кв. м, протяжённостью – 5 км. Сюда входят берега Егошихи (от ул. Братской, 177/1 до ул. Лихвинской, 134), Клоповки (в районе ж/д станции 1447 км), Ивы (в районе Чёрного озера и участка от ул. 2-й Зеленогорской, 2в до ул. Братской, 102) и Данилихи (около ул. Моторостроителей, 8 и участка от Чкаловской дамбы до ш. Космонавтов). Техзадание включает в себя уборку и утилизацию мусора, дальнейшее содержание берегов и расчистку деревьев и кустарников.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о реализации на территории Перми проекта «Зелёное кольцо». В рамках проекта в городе будут благоустроены три крупных особо охраняемых территории, в том числе долины рек Данилиха и Егошиха.

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