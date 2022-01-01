Анна Брюханова Работы по благоустройству «Зелёного кольца» в Перми начнутся осенью Согласно проекту, в краевом центре появятся шесть новых парков Поделиться Твитнуть

Проект благоустройства Черняевского леса

Администрация Перми

Члены краевого правительства обсудили проект «Зелёное кольцо», который предполагает благоустройство трёх крупных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Перми — долин рек Данилиха и Егошиха, а также Черняевского леса. Доклад о ходе реализации проекта на заседании кабмина представил глава Перми Алексей Дёмкин.

Черняевский лес и парк «Балатово»





В Черняевском лесу предполагается обустроить тропиночную сеть. Ключевое предложение проекта — создание маршрутов, адаптированных для разных групп населения. Протяжённость веломаршрута составит 22 км. На заболоченной местности возведут переходы и мосты, а также применят новую технологию — каменный ковёр.





Разделение потока посетителей по направлениям будет происходить у модульных входных групп. Всего их будет девять, в том числе три главных входа, где будут установлены информационные стенды, пункты проката спортинвентаря и туалеты.





Главные входные группы будут расположены со стороны ул. Братьев Игнатовых и ул. Подлесной. Работы начнутся осенью текущего года.





На ближайшие два года в Балатовском парке запланирован капитальный ремонт. В настоящее время проектная документация проходит стадию внесения корректировок для учёта предложений жителей Перми, общественных организаций и экологов.





Проект ремонта предусматривает благоустройство главной аллеи, урбан-аллеи, скейт-парка и детских площадок. Срок подготовки проектно-сметной документации для отправки на экспертизу — сентябрь 2022 года.





В парке также планируется построить визит-центр ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края». Общая площадь помещений составит более 800 кв. м. Под здание сформирован земельный участок рядом с остановкой «ПКиО Балатово». Конкурсная документация на проектирование и строительство визит-центра проходит стадию подготовки.





Долина Егошихи





На территории ООПТ «Долина реки Егошихи» запланировано обустройство трёх экопарков — «Красные казармы», «Средняя дамба» и «Устье Егошихи», а также ремонт Егошихинского культурно-мемориального парка. Кроме этого, в долине обустроят экотропы. Проект должен обеспечить пешеходный проход к культурному кластеру Завода Шпагина. На территории ООПТ появятся три визит-центра с лекториями и детскими мастерскими.





На территории долины обустроят кромочные улицы. Сейчас разрабатывается проект планировки для участка от Северной дамбы до ул. Революции.





Егошихинский культурно-мемориальный парк оснастят навигацией и освещением. Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту уже заключён, сейчас в парке проводятся геодезические исследования.





Конкурсная документация на благоустройство участка в долине Егошихи находится в стадии разработки. Работы планируется начать осенью 2022 года.





Долина Данилихи





Три экопарка («Сквер им. братьев Каменских», «Парк у Центрального рынка» и «Серебрянский парк») также появятся на территории ООПТ «Долина реки Данилихи». Старт работ запланирован на осень текущего года.

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