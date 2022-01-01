Анна Брюханова
Работы по благоустройству «Зелёного кольца» в Перми начнутся осенью
Согласно проекту, в краевом центре появятся шесть новых парков
Поделиться
Твитнуть
Члены краевого правительства обсудили проект «Зелёное кольцо», который предполагает благоустройство трёх крупных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Перми — долин рек Данилиха и Егошиха, а также Черняевского леса. Доклад о ходе реализации проекта на заседании кабмина представил глава Перми Алексей Дёмкин.
Черняевский лес и парк «Балатово»
В Черняевском лесу предполагается обустроить тропиночную сеть. Ключевое предложение проекта — создание маршрутов, адаптированных для разных групп населения. Протяжённость веломаршрута составит 22 км. На заболоченной местности возведут переходы и мосты, а также применят новую технологию — каменный ковёр.
Разделение потока посетителей по направлениям будет происходить у модульных входных групп. Всего их будет девять, в том числе три главных входа, где будут установлены информационные стенды, пункты проката спортинвентаря и туалеты.
Главные входные группы будут расположены со стороны ул. Братьев Игнатовых и ул. Подлесной. Работы начнутся осенью текущего года.
На ближайшие два года в Балатовском парке запланирован капитальный ремонт. В настоящее время проектная документация проходит стадию внесения корректировок для учёта предложений жителей Перми, общественных организаций и экологов.
Проект ремонта предусматривает благоустройство главной аллеи, урбан-аллеи, скейт-парка и детских площадок. Срок подготовки проектно-сметной документации для отправки на экспертизу — сентябрь 2022 года.
В парке также планируется построить визит-центр ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края». Общая площадь помещений составит более 800 кв. м. Под здание сформирован земельный участок рядом с остановкой «ПКиО Балатово». Конкурсная документация на проектирование и строительство визит-центра проходит стадию подготовки.
Долина Егошихи
На территории ООПТ «Долина реки Егошихи» запланировано обустройство трёх экопарков — «Красные казармы», «Средняя дамба» и «Устье Егошихи», а также ремонт Егошихинского культурно-мемориального парка. Кроме этого, в долине обустроят экотропы. Проект должен обеспечить пешеходный проход к культурному кластеру Завода Шпагина. На территории ООПТ появятся три визит-центра с лекториями и детскими мастерскими.
На территории долины обустроят кромочные улицы. Сейчас разрабатывается проект планировки для участка от Северной дамбы до ул. Революции.
Егошихинский культурно-мемориальный парк оснастят навигацией и освещением. Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту уже заключён, сейчас в парке проводятся геодезические исследования.
Конкурсная документация на благоустройство участка в долине Егошихи находится в стадии разработки. Работы планируется начать осенью 2022 года.
Долина Данилихи
Три экопарка («Сквер им. братьев Каменских», «Парк у Центрального рынка» и «Серебрянский парк») также появятся на территории ООПТ «Долина реки Данилихи». Старт работ запланирован на осень текущего года.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть