Елена Синица
В Пермском крае выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусом
Скончался один житель региона
Поделиться
Твитнуть
По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 125 новых случаев COVID-19. При этом выздоровели 174 человека.
Госпитализированы в лечебные учреждения края 22 местных жителя, один пациент скончался.
С начала пандемии (с 2020 года) в регионе зарегистрировано 468 345 инфицированных, 9296 человек от болезни погибли.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть