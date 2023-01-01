С 1 сентября все пермские студенты начнут изучать «Основы российской государственности» В создании курса приняли участие преподаватели ПГНИУ Поделиться Твитнуть

Конференция «Основы российской государственности» а НГУ

permkrai.ru

С 1 сентября 2023 года в российских вузах, в том числе и в Пермском крае, планируется запуск нового курса об основах российской государственности. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, он «поможет молодёжи не только лучше узнать историю своей страны, но и понять причины и следствия происходящих в мире событий, сформировать образ будущего России».

Содержание курса в течение двух дней специалисты (порядка 130 представителей научно-образовательных учреждений из 12 регионов России, в том числе преподаватели из ПГНИУ) прорабатывали на научно-методической конференции «Основы российской государственности», прошедшей в Нижегородском государственном университете.

Отмечается, что основой изучения новой дисциплины вместо привычных лекций станут интерактивные форматы: экскурсии, дискуссии, деловые игры и пр. Курс должны будут прослушать студенты как гуманитарных, так и технических специальностей.

«Не так давно в школах появились «Разговоры о важном», сейчас вводится курс «Основы российской государственности» в вузах. Все это — важнейшая работа для сохранения нашей страны, ее культуры, традиций, истории и, как следствие, нашего общего будущего», - прокомментировал старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления ПГНИУ Михаил Мухин.

Разработка учебно-методического комплекса «Основы российской государственности» и обеспечение его включения в образовательные программы вузов РФ назвали главной задачей проекта «ДНК России» в 2023 году.

«ДНК России» — проект Минобрнауки РФ, цель которого — качественное обеспечение образовательного процесса и воспитательной деятельности вузов страны.

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