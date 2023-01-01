Максим Артамонов В Чернушке объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост нового главы Руководителя муниципалитета выберут в конце мая Поделиться Твитнуть

Депутаты Чернушинской думы определились с конкурсом по выбору нового главы городского округа — он состоится 24 мая. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Документы от кандидатов будут приниматься с 12 апреля по 15 мая. На финальной части конкурса, 24 мая, кандидаты представят свои программы развития территории.

Напомним, 30 марта в Чернушке депутаты приняли отставку главы округа Михаила Шестакова. Исполняющим обязанности главы на время конкурсных процедур стала заместитель главы городского округа Елена Омелина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.