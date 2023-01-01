В Перми из ТЦ «Триада» эвакуировали около 100 человек Ложно сработала пожарная сигнализация Поделиться Твитнуть

ТЦ «Триада»

yandex.ru

Во вторник, 4 апреля, в ТЦ «Триада» (Пермь, ул. Куйбышева, 66) произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Сообщение на пульт МЧС поступило в 10:15, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место выехали около 40 спасателей и восемь единиц техники. Из здания были эвакуированы 100 человек. После проверки выяснилось, что сигнализация сработала ложно.

«Повода для беспокойства нет», — подчеркнули в МЧС.

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