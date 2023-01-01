Алёна Бронникова В Перми определён победитель на достройку крематория Контракт на 472 млн рублей будет подписан с ООО «РусРазвитие» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми завершён конкурс на строительство крематория на кладбище «Восточное». Согласно сведениям процедуры заключения контракта, размещённым на сайте госзакупок, победителем стало ООО «РусРазвитие».

На участие в конкурсе заявки, соответствующие требованиям, подали всего две компании. Участник под номером 2 снизил цену на 200 тыс. руб. «РусРазвитие», участник под номером 4, оставило цену неизменной. При оценке заявок компания получила 40 баллов за квалификацию и всего на 0,03 балла меньше конкурента за критерий оценки предложенной цены. Таким образом, цена контракта составит 472 млн руб.

Сейчас процедура находится в статусе подписания контракта МКУ «Пермблагоустройство» с ООО «РусРазвитие».

Напомним, конкурс на достройку крематория был объявлен 3 марта. Начало работ запланировано на май 2023 года. Строительство будет разбито на два этапа. На первом — подрядчик должен реконструировать существующее здание и установить часть оборудования, а на втором планируется построить колумбарий, осуществить монтаж четвёртой кремационной линии и благоустроить кладбище.

Привлечь инвесторов к проекту не удалось, поэтому деньги власти Перми выделят из бюджета.

Компания «РусРазвитие» зарегистрирована в Перми в октябре 2018 года. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий и разработка строительных проектов. Согласно данным сайта checko.ru, имеет высокую оценку надёжности. За 2021 год выручка компании составила 143 млн руб., чистая прибыль — 3,9 млн руб. Как участник госзакупок компания заключила контрактов на сумму более 5,6 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал, что ООО «РусРазвитие» стало подрядчиком по ремонту фасадов нескольких домов в центре Перми, работы были запланированы в рамках подготовки к юбилею города.

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