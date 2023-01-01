Елена Синица Startup Tour 2023 пройдёт 7 апреля в Перми Мероприятие проводит Фонд «Сколково» Поделиться Твитнуть

фото: Startup Tour

Уже 7 апреля в Перми пройдёт этап Startup Tour 2023 Фонда «Сколково». Авторы инновационных разработок будут соревноваться за денежный приз в 300 тыс. руб. и право представить проект на самой крупной стартап-конференции в России и странах СНГ Startup Village в Москве 24 и 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

В этот раз темой Startup Tour будет «CreativeTECH. Креативные индустрии — импульс для технологического развития». На конкурс поступило 140 заявок, 20 — дошли до полуфинала.

Что касается мероприятия в целом, то участников ждут образовательные сессии и дискуссии об эффективных коллаборациях технологий и креативных индустрий, мастер-классы от известных предпринимателей, инвесторов, ведущих технологических экспертов, менторские сессии, на которых предприниматели смогут презентовать свои проекты и получить обратную связь.

Фонд «Сколково» проводит Startup Tour ежегодно. В текущем году тур прошёл уже в Казани и Красноярске, Пермь — третий город. Также команда тура приедет в апреле в Якутск, Байкальск и Великий Новгород.

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