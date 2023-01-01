Максим Артамонов В Перми в Верхних Муллах сгорел нежилой дом На пожаре никто не пострадал Поделиться Твитнуть

пожар на ул. 2-ая Гамовская

МЧС России по Пермскому краю

Днём 3 апреля пользователи сообщили о пожаре в районе дома № 166 по ш. Космонавтов. Видео пожара опубликовал telegram-канал «Пермь с огоньком».

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, в 16:07 в ведомство поступило сообщение о загорании нежилого дома, расположенного по ул. 2-й Гамовской.

Для тушения пожара выехали 18 человек личного состава на четырёх машинах. По прибытии на место они установили, что горит нежилой дом. Горение было ликвидировано в 16:37.

Предварительно, площадь пожара составила около 100 кв. м.

В ведомстве напомнили о необходимости быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать требования пожарной безопасности.

Сообщить о пожаре можно по «телефону доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 258-40-02.

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