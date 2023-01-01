Максим Артамонов В Карагайском округе Прикамья умер последний ветеран Великой Отечественной войны Илье Старкову было 97 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Карагайского муниципального округа

Власти Карагайского муниципального округа сообщили о смерти последнего ветерана Великой Отечественной войны, проживавшего в муниципалитете, — Ильи Андреевича Старкова.

Он принимал участие в ожесточённых боях за Польшу. Под городом Ломжа на реке Нарев держал оборону до 1945 года. После окончания войны ещё 5 лет служил в рядах Вооружённых сил СССР.

Вернувшись домой, трудился в сфере развития телефонизации и радиофикации, награждён многочисленными грамотами за многолетний и добросовестный труд. Он скончался на 98 году жизни.

Прощание с ветераном пройдёт в селе Рождественск 4 апреля.

Напомним, в декабре прошлого года в Пермском крае скончался старейший пограничник региона, участник Великой Отечественной войны Василий Бачурихин. Ему было 95 лет.

На 1 марта 2022 года в Пермском крае проживали 9979 ветеранов Великой Отечественной войны, а также граждан приравненных к ним категорий. Эти данные привёл министр социального развития региона Павел Фокин во время заседания Пермского краевого оргкомитета «Победа».

По данным на 1 января 2021 года, в Прикамье было 13 985 ветеранов Великой Отечественной войны.

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