Максим Артамонов
В Карагайском округе Прикамья умер последний ветеран Великой Отечественной войны
Илье Старкову было 97 лет
Власти Карагайского муниципального округа сообщили о смерти последнего ветерана Великой Отечественной войны, проживавшего в муниципалитете, — Ильи Андреевича Старкова.
Он принимал участие в ожесточённых боях за Польшу. Под городом Ломжа на реке Нарев держал оборону до 1945 года. После окончания войны ещё 5 лет служил в рядах Вооружённых сил СССР.
Вернувшись домой, трудился в сфере развития телефонизации и радиофикации, награждён многочисленными грамотами за многолетний и добросовестный труд. Он скончался на 98 году жизни.
Прощание с ветераном пройдёт в селе Рождественск 4 апреля.
Напомним, в декабре прошлого года в Пермском крае скончался старейший пограничник региона, участник Великой Отечественной войны Василий Бачурихин. Ему было 95 лет.
На 1 марта 2022 года в Пермском крае проживали 9979 ветеранов Великой Отечественной войны, а также граждан приравненных к ним категорий. Эти данные привёл министр социального развития региона Павел Фокин во время заседания Пермского краевого оргкомитета «Победа».
По данным на 1 января 2021 года, в Прикамье было 13 985 ветеранов Великой Отечественной войны.
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