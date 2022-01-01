Максим Артамонов В Прикамье умер старейший пограничник Участнику Великой Отечественной войны Василию Бачурихину было 95 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Союз пограничников Прикамья

В Пермском крае скончался старейший пограничник региона, ветерана Великой Отечественной войны Василия Бачурихина оборвалась 25 декабря, Об этом сообщил Союз пограничников Прикамья на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Василий Бачурихин родился в Архангельской области в 1927 году. В 17 лет, в 1944 году, его призвали в войска НКВД, где он прослужил до 1946 года. После этого до 1951 года был пограничником на советско-румынской границе. Закончив службу, он работал в школе учителем истории — до выхода на пенсию. Затем он переехал жить к дочери в Пермь.

Василий Бачурихин награждён медалью «За Победу над Германией», медалью Жукова и орденом Великой Отечественной войны II степени.

На протяжении многих лет ветераны-пограничники навещали его.



Похороны состоятся на его родине — в Архангельской области.





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