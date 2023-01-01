Елена Синица Краевой Роспотребнадзор предупредил дачников об опасной инфекции Инкубационный период туляремии в среднем длится 3-7 дней Поделиться Твитнуть

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С началом дачного сезона и посевной кампании краевой Роспотребнадзор предупредил о необходимости соблюдения мер профилактики заражения туляремией.

Туляремия — природно-очаговая зоонозная инфекционная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и клиническими проявлениями в зависимости от механизма заражения. Инкубационный период в среднем составляет 3-7 дней.

Источники инфекции: грызуны, зайцеобразные, клещи. Заразиться можно через вдыхание инфицированной пыли при работе с сеном, соломой, зерном, фуражом, овощами, уборке помещений, заселённых больными туляремией грызунами, а также через контакт с больными грызунами, употребление инфицированных продуктов и укусы инфицированных клещей.

В Пермском крае последние случаи заболевания людей регистрировались в 1995 году.

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