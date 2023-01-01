Алёна Бронникова Для инвесторов создадут единую схему инженерной инфраструктуры Перми Мэрия собирает информацию от сетевиков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент архитектуры и градостроительства Перми собирает информацию от ресурсоснабжающих организаций об установленных сетях. Глава Перми Алексей Дёмкин рассказал в своём telegram-канале о том, что мэрия решила систематизировать данные.

«Создаём в Перми единую схему инженерной инфраструктуры города. Это информационная база данных ресурсоснабжающих организаций, где какие сети проложены», — рассказал мэр.

Эта информация поможет упростить и ускорить процесс получения документации для застройщиков и предпринимателей. «Инвесторы готовы вкладывать деньги в города-миллионники, и задача властей — содействовать им в этом», — отметил Дёмкин.

Под руководством замглавы администрации города Ольги Андриановой в мэрии Перми создана рабочая группа, которая взаимодействует и с ресурсоснабжающими компаниями, и с застройщиками. Соглашения о предоставлении данных заключены с АО «Газпром газораспределение Пермь», ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго», ООО «Новогор-Прикамье» и др.

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