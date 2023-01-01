Максим Артамонов
В Перми из ТРК «Семья» эвакуировали людей
В МЧС утверждают, что сообщений о возгораний не было
Пермяки в соцсетях сообщают о том, что в ТРК «Семья» началась эвакуация. По предположениям горожан, это может быть связано с возгоранием, так как сработала пожарная сигнализация.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что никаких сообщений о пожаре в ТРК «Семья» не поступало, пожарно-спасательные подразделения не реагировали.
Через 10 минут после эвакуации всех посетителей впустили обратно.
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