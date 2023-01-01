Максим Артамонов Пермская станция скорой помощи зафиксировала 10 случаев падения снега и льда на людей Один человек погиб до приезда медиков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская станция скорой медицинской помощи на официальной странице в соцсетях опубликовала статистику по вызовам за март. За месяц было выполнено 36 846 вызовов, из которых 5987 — в экстренной форме. Медики зафиксировали 10 случаев падения снега и льда с крыш на людей, при этом в одном из происшествий человек погиб до приезда медработников.

Количество выездов на травмы на улице и в общественных местах составило 1025. Кроме того, на вызовы о переохлаждении и обморожении скорая выезжала 23 раза. Летальных исходов не было.

Среднее время ожидания на вызовы в экстренной форме составило 16,41 мин. Среднее время ожидания на ДТП — 11,94 мин.

В статистику вошли территории Пермского, Добрянского, Краснокамского и Ильинского городских округов, а также в Пермском муниципальном районе. Именно эти территории обслуживает Пермская станция скорой медицинской помощи.

Напомним, 24 марта из-за падения глыбы льда с крыши дома по ул. Адмирала Ушакова, 20 погибла женщина. Районные власти и специалисты административно-технической инспекции неоднократно выдавали в адрес УК «Кристалл», которая обслуживает этот дом, предостережения о необходимости очистки кровли и уборки территории.

После происшествия следком по региону возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

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