В Перми начали сносить аварийный дом по улице Смирнова, 1а В здании проживало 36 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми начался демонтаж аварийного многоквартирного дома по ул. Смирнова, 1а в Мотовилихинском районе Перми. Об этом сообщили в управлении жилищных отношений мэрии. Снос проводится путём обрушения с использованием специализированной техники.

Это двухэтажный одноподъездный дом, построенный в 1953 году. В нём проживало 36 человек. Все они получили денежное возмещение или другое благоустроенное жильё.

В управлении напомнили, что ранее был снесён расположенный по соседству другой аварийный дом по ул. Смирнова, 1б (двухэтажное одноподъездное здание 1912 года постройки). Из него расселено 60 человек.

Работы по расчистке места сноса планируется завершить до середины апреля.

Напомним, за 2022 год в Перми было снесено 65 аварийных домов общей площадью более 47 тыс. кв. м.





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