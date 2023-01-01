Алёна Бронникова В Перми подростки дрейфовали по Каме на отколовшейся льдине Они сумели добраться до берега до приезда МЧС Поделиться Твитнуть

фото: группа Вконтакте "Подслушано Пермь"

В Перми два подростка оказались на отколовшейся льдине недалеко от набережной Камы. Видео происшествия очевидцы выложили 2 апреля в группу «Подслушано Пермь» ВКонтакте.

Запись «Вот ведь весело людям» появилась в группе поздно вечером, хотя произошло всё в дневное время. На видео два старшеклассника в шортах стоят на небольшой льдине, проплывающей в нескольких метрах от набережной. В комментариях к посту один из подростков рассказал, что они доплыли до берега и слезли. «Ну ладно, мы доплыли, живы и здоровы. Зато весело», — написал он.

В пресс-службе МЧС рассказали, что в воскресенье, 2 марта, поступило сразу три сообщения об этом происшествии. На место выехала служба спасения, но дети успели самостоятельно выбраться на берег до её приезда.

Ранее в Добрянке 30 марта 11 рыбаков оказались на отколовшейся льдине на Каме. Мужчин спасли очевидцы.

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