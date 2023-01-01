Елена Синица В Добрянке с льдины на Каме спасли 11 человек Всё случилось 30 марта Поделиться Твитнуть

группа "Камские зори" во "Вконтакте"

В четверг, 30 марта, в 12:05 в Добрянке очевидцы спасли 11 человек, застрявших на льдине в акватории Камы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По имеющейся информации, спасли людей рыбаки на аэроботах. Никто не пострадал, добавили в МЧС.

Сотрудники ОМВД и администрации Добрянского ГО со всеми спасёнными провели профилактическую беседу. Запрещающие знаки установлены.





Обстоятельства происшествия устанавливаются, со слов очевидцев, льдина размером примерно 100 на 200 м оторвалась самостоятельно.

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