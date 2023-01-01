Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские колледжи будут готовить специалистов театральных профессий Речь идёт о тех, кто работает за кулисами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми будет организована профессиональная подготовка технических специалистов для работы в театрах. Об этом в своём докладе на заседании Совета по культуре при губернаторе 27 марта говорила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

По словам министра, театры Пермского края испытывают дефицит профессионалов, работающих за сценой: гримёров, бутафоров, костюмеров, осветителей и т.п.





Как пояснили «Новому компаньону» в краевом минкульте, министерство совместно с коллегами из министерства образования и театрами Пермского края готовит целевой заказ на обучение театральным специальностям. Обучение планируется вести на базе Пермского колледжа предпринимательства и сервиса по специальности «Пошив костюмов» (швейное отделение). Колледж культуры готов взяться за обучение гримёров и бутафоров. Кроме того, планируется обучать художников по свету и монтажёров театрального оборудования, но ещё не известно, в каком именно учебном заведении.





Сейчас единственный колледж, готовящий специалистов театрального дела, находится в Москве.

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