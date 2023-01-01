Олег Антонов В Прикамье на межмуниципальных автобусных маршрутах проезд подорожал на 6% Приказы об индексации подписаны в краевом минтрансе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 1 апреля установлены новые тарифы на перевозку пассажиров и багажа на 13 межмуниципальных маршрутах. Приказы об индексации цен на 6,1% подписаны в краевом минтрансе.

Проезд подорожал в автобусах №340 «Пермь-с.Хохловка», №341 «ЗАТО Звёздный — Пермь», №205 «пл.Гознака г. Краснокамск — ст.Курья», №344 «п. Юг — Пермь», №377 «Лобаново-В.Мулы», № 403 «д.Усть-Тары — АВ г. Пермь», №442а «п. Мулянка -Пермь», №443 «п. Кукуштан — автостанция Южная», № 522 «Краснокамск — Оверята — Пермь», № 529/1 «Краснокамск — Верхние Муллы — Пермь», № 810 «п. Уральский — Пермь», № 532 «Нытва — Пермь».

Также 29 марта в минтрансе подписаны приказы об индексации на 6,1% стоимости проезда ещё на 14 маршрутах: № 231 «Кудымкар — д. Баранчиново», № 183 «Кизел — Губаха», № 158 «с. Березовка — Кунгур», № 141 «Соликамск — Березники», № 817 «Краснокамск- п. Майский — ст. Чайковская», № 531 «Оханск — Очёр», № 528 «Очёр — Верещагино», № 440 «п. Яйва — Березники», № 242 «Чусовой — Лысьва», № 326 «Кудымкар — д. Нижняя Волпа», № 324 «Кудымкар — д. Чинагорт», № 325 «Кудымкар — д. Мосино», № 502 «Оса — Чернушка», № 119 «Оханск — Нытва». Как говорится в документах, тарифы вступят в силу через 10 дней со дня опубликования приказов.

Добавим, что с 1 марта на 6,1% подорожал проезд на 21 межмуниципальном маршруте.

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