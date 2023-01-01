Елена Синица В Пермском крае на пожаре в дачном доме погибла женщина Пожар случился 1 апреля Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, 1 апреля в 21:40 произошёл пожар в Пермском муниципальном округе. Возгорание произошло в дачном доме в СНТ "Лесной".

К месту происшествия выезжали пять единиц спасательной техники и 23 человека личного состава.

Выяснилось, что происходит горение дачного дома. Огонь перекинулся на соседний дачный дом и автомобиль. К сожалению, на пожаре есть погибший и травмированный.





Потушить пожар удалось к 22:47. Предварительная площадь пожара составила 74 кв. м.

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