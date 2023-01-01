Елена Синица
Ещё два жителя Пермского края скончались от коронавируса
Выздоровели 142 человека
Поделиться
Твитнуть
По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 152 новых случая COVID-19. При этом выздоровели 142 человека.
Госпитализированы в лечебные учреждения края шесть местных жителей, два пациента скончались.
С начала пандемии (с 2020 года) в регионе зарегистрировано 468 133 инфицированных, 9294 человека от болезни погибли.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть