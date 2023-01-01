Елена Синица

Ещё два жителя Пермского края скончались от коронавируса

Выздоровели 142 человека

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коронавирус

  Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 152 новых случая COVID-19. При этом выздоровели 142 человека.

Госпитализированы в лечебные учреждения края шесть местных жителей, два пациента скончались.

С начала пандемии (с 2020 года) в регионе зарегистрировано 468 133 инфицированных, 9294 человека от болезни погибли.

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