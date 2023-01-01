Елена Синица
В Пермском крае ожидаются снегопады в конце апреля
Температура воздуха будет ниже нормы на 1-2 градуса
По информации ГИС-центра ПГНИУ, в Перми в середине и конце апреля ожидаются снегопады и похолодание. Об этом сообщает ВЕТТА.
Так, вторая декада месяца пройдёт с арктическими вторжениями, а температура воздуха может быть примерно на градус ниже климатической нормы. Количество осадков ожидается близкое к норме.
А вот в третьей декаде месяца стоит ждать холодную погоду, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 1-2 градуса. Заморозки и снегопады могут продолжаться до конца месяца, сообщают синоптики.
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