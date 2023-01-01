Елена Синица На пермской телебашне включат подсветку в честь Дня единения народов Беларуси и России Праздничная подсветка будет работать с 21:00 до 00:00 Поделиться Твитнуть

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В воскресенье, 2 апреля, включат специальную тематическую подсветку пермской телебашни. Она окрасится цветами российского триколора и белорусского флага. Праздничная подсветка будет работать с 21:00 до 00:00. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подсветку включат в честь Дня единения народов Беларуси и России. Праздник установлен указами президентов союзных государств.

Также подсветка будет включена на телебашнях в Москве, Нальчике, Брянске, Челябинске, Ярославле, Улан-Удэ, Калуге, Нижнем Новгороде, Пензе, Пятигорске, Твери, Кызыле, Благовещенске, Великом Новгороде, Тамбове, Казани, Черкесске, Ростове-на-Дону, Воронеже, Костроме, Оренбурге, Саратове, Назрани, Якутске, Самаре и Туле.

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