Андрей Стрельцов «Парма» в первом матче плей-офф проиграла в Казани Серия игр на выбывание продолжится до трёх побед одной из команд Поделиться Твитнуть

В Казани в субботу прошёл матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ, в котором подопечные Евгения Пашутина встретились с местным УНИКСом. Встреча завершилась победой казанского клуба со счётом 101:76.

Самым результативным игроком матча в составе пермской команды стал Айзея Риз. ​ У него 15 набранных очков.

Второй поединок четвертьфинальной серии между баскетболистами УНИКСа и «Пармы» состоится 3 апреля также в столице Татарстана. ​ Затем 6 апреля команды переедут в Пермь.

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