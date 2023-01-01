Андрей Стрельцов
«Парма» в первом матче плей-офф проиграла в Казани
Серия игр на выбывание продолжится до трёх побед одной из команд
В Казани в субботу прошёл матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ, в котором подопечные Евгения Пашутина встретились с местным УНИКСом. Встреча завершилась победой казанского клуба со счётом 101:76.
Самым результативным игроком матча в составе пермской команды стал Айзея Риз. У него 15 набранных очков.
Второй поединок четвертьфинальной серии между баскетболистами УНИКСа и «Пармы» состоится 3 апреля также в столице Татарстана. Затем 6 апреля команды переедут в Пермь.
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