Андрей Стрельцов «Звезда-2005» сыграла вничью со столичным «Динамо» Это позволило пермским футболисткам остаться в середине турнирной таблицы Поделиться Твитнуть

ЖФК «Звезда-2005» провёл второй домашний поединок. В рамках 4-го тура Суперлиги подопечные Елены Сусловой сыграли с московским «Динамо».

Счёт в матче открыли гости:​ 0:1 после первого тайма. На 54-й минуте «звёздочки» отыгрались после точного удара Валерии Белой. 1:1. Гости, впрочем, вскоре вновь вышли вперёд. ​ На 81-й минуте Олеся Курочкина снова уравняла цифры на табло. В итоге ничья — 2:2.

После четырёх матчей у «Звезды-2005» одна победа, две ничьи и одно поражение, а также место в середине турнирной таблицы.

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