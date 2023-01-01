Олег Антонов

Украина ввела санкции против пермского завода «Камкабель»

Ограничения вводятся на десять лет

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Заводоуправление ОАО «Камкабель»

Заводоуправление ОАО «Камкабель»
  Сергей Копышко
newsko.ru

Пермский завод «Камский кабель» (ООО «Камкабель») внесён в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Документ опубликован на сайте главы государства.

Также под санкции попали ЗАО «Специальное конструкторское бюро», ПАО «Мотовилихинские заводы, Пермский научно-исследовательский технологический институт и пермский предприниматель Владимир Кормушин (руководитель ЗАО «Кираса»).

Ограничения предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и другие ограничения, всего 11 мер. Согласно документу, эти санкции будут действовать в течение 10 лет.

Новым указом украинский лидер ввёл санкции в отношении 33 россиян и 225 российских компаний.

Ранее сообщалось, что ФКП «Пермский пороховой завод» попал в санкционный список Украины.

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