Олег Антонов Торги по продаже имущества «Мотовилихинских заводов» снова приостановлены На этот раз ООО «Метатрон» подало жалобу в ФАС России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На основании уведомления Федеральной антимонопольной службы № 04/22633/23 о принятии к рассмотрению жалобы ООО «Метатрон» на действия организатора торгов — конкурсного управляющего Андрея Берсенева с 28 марта в очередной раз приостановлены торги по продаже имущества ПАО «Мотовилихинские заводы». Информация об этом опубликована на портале ЕФРСБ.

В уведомлении сказано, что жалоба в ФАС России от миноритарного акционера поступила ещё 23 марта. Её рассмотрение было назначено на 30 марта. О результатах не сообщается, но до официального вынесения решения антимонопольным ведомством торги приостановлены.

Ранее Андрей Берсенев сообщил о возобновлении торгов по продаже имущества предприятия в лоте № 1 посредством публичного предложения в форме закрытого конкурса с 27 марта. Торги приостанавливались в конце февраля по жалобе того же ООО «Метатрон» в УФАС России по Пермскому краю. Но там жалобу признали необоснованной.

В лоте № 1 на продажу выставлено имущество ПАО «Мотовилихинские заводы», находящееся в залоге у конкурсных кредиторов ООО «РТ-Капитал», ПАО «Промсвязьбанк» и ИП Щербаковой А.А.; иное имущество, в том числе имущественные права, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, не обременённые залогом; имущество, ограниченное в обороте; имущество, предназначенное для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации, а также объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ.

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