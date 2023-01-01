Олег Антонов В Пермь прилетела Ксения Собчак Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей Ксении Собчак

В Пермь прилетела известная телеведущая и супруга режиссёра Константина Богомолова Ксения Собчак.

Журналистка в соцсетях опубликовала фото из салона частного джета и написала: «Лечу к мужу на премьеру «Летучего голландца» в Пермь! Вагнер — это серьёзно».

Напомним, 1 апреля в Пермском театре оперы и балета состоится премьера оперы «Летучий голландец» (16+) в постановке Константина Богомолова. Начало в 19:00. В показе заняты артисты: Энхбат Тувшинжаргал (Голландец), Тимофей Павленко (Дональд), Анжелика Минасова (Сента), Иван Гынгазов (Георг), Дарья Терещенко (Мари), Анатолий Шлиман (Рулевой).

Ранее сообщалось, что театр, идя навстречу любителям оперы и современного авторского театра, организует онлайн-трансляцию премьеры оперы Рихарда Вагнера.

Премьерная серия показов спектакля продолжится 2, 4 и 5 апреля, повтор планируется на 11 мая.

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