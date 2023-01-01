Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Премьеру «Летучего голландца» можно будет увидеть в трансляции 1 апреля Спектакль Константина Богомолова покажет онлайн Пермский театр оперы и балета Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского театра оперы и балета

Пермский театр оперы и балета, идя навстречу любителям оперы и современного авторского театра, организует онлайн-трансляцию премьеры оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец» (16+) сегодня, 1 апреля. Начало в 19:00.

«Мы знаем, что тех, кто хочет увидеть премьеру, значительно больше, чем мест в нашем зале. По вашим вопросам мы понимаем, что трансляцию ждут в самых разных уголках нашей страны. Поэтому с радостью сообщаем, что сегодня премьерный показ будет сопровождаться онлайн-трансляцией. Присоединяйтесь, чтобы первыми увидеть и услышать оперу Рихарда Вагнера в постановке режиссёра Константина Богомолова, дирижёра Филиппа Чижевского и художницы Ларисы Ломакиной», — написано в театральных соцсетях.

Спектакль можно будет посмотреть на официальной странице театра ВКонтакте, сайте permopera.ru и YouTube-канале театра.

В сегодняшнем показе заняты артисты: Энхбат Тувшинжаргал (Голландец), Тимофей Павленко (Дональд), Анжелика Минасова (Сента), Иван Гынгазов (Георг), Дарья Терещенко (Мари), Анатолий Шлиман (Рулевой).

Премьерная серия показов продолжится 2, 4 и 5 апреля, повтор планируется на 11 мая.

Остаётся надеяться, что объявление о трансляции — не первоапрельская шутка.

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