С 1 апреля на дорогах Пермского муниципального округа расставили блок-посты Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено ПАО «МегаФон»

С 1 апреля на дорогах Пермского округа временно ограничено движение для грузовых транспортных средств, об этом сообщили в окружной администрации.

Ограничения, в частности, вводятся на дорогах: Рождественское—Усть-Пизя, Горшки—Новоильинское, Рождественское—Сташково, Болгары—Юго-Камский—Крылово—Таёжный, Красный Восход—Луговая, Кичаново—Дикая Гарь 1—Кеты, Горный—Верх-Сыра, Пермь—Гамово—Страшная, Лобаново—Насадка (уч. Лобаново—Мостовая), Горбуново—Малый Буртым—Мулянка, Мостовая—Гарюшки.

Для контроля соблюдения запрета на дорогах организованы блок-посты.

Водителей просят быть внимательнее и заблаговременно выбирать пути объезда.

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