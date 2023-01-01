В Прикамье осудили женщину, избивавшую дочь и покусавшую полицейских Поделиться Твитнуть

Жительница Кудымкара Пермского края признана виновной в совершении преступлений в отношении своего ребёнка и применении насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что с февраля по июнь прошлого года виновная систематически избивала восьмилетнюю дочь и даже угрожала ей убийством.

Кроме того, виновная, находясь в состояния алкогольного опьянения, укусила двух сотрудников полиции, «причинив им физическую боль».

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с осуждённой в пользу потерпевшей в счёт компенсации морального вреда взыскано 500 тыс. руб. Девочка изолирована от матери и помещена в государственное социальное учреждение.

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