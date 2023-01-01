В Перми в апреле меняется расписание движения трёх автобусных маршрутов Корректировки вводятся в графики автобусов №36, 58 и 65 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 апреля изменится расписание движения автобусов маршрутов №36 и 58 в будни и выходные, сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

В течение дня движение маршрутов будет синхронизировано между собой, что позволит организовать равномерный интервал движения между автобусами и снизить время их ожидания в м/р Вышка-1.

Кроме того, с 3 апреля на маршруте №65 по просьбам пассажиров будет сдвинуто отправление от остановки «Берёзовая роща» с 06:33 на 06:25.





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