С начала года мероприятия в УДС «Молот» посетили более 110 тысяч человек На игры «Молота» и «Пармы» пришли более 58 тысяч зрителей Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

Компания «Молот», которая занимается управлением УДС «Молот» (Пермь), подвела итоги работы площадки за 3 месяца 2023 года.

В УДС «Молот», вмещающем от 5 до 7 тыс. человек и являющемся по этому показателю самым крупным крытым спортивным объектом в Пермском крае, проходят тренировки, крупные спортивные мероприятия, шоу-программы и концерты.

В первом квартале в УДС состоялось 22 спортивных мероприятия. В их числе — 14 домашних матчей хоккейного клуба «Молот» и 7 матчей баскетбольного клуба «Парма». Матчи посетили 58 298 зрителей. Аншлаги собрали матчи БК «Парма» — БК «Минск», БК «Парма» — БК «Автодор» и ХК «Молот» — ХК «Сокол». Также в УДС «Молот» прошло Первенство России по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Всероссийские соревнования посетили более 4 тыс. человек.

Десять культурно-массовых мероприятий в «Молоте» собрали более 48 тыс. зрителей. Так, пять представлений ледового шоу «Снежная королева» посетили 20 тыс. человек, два представления ледовой сказки «Щелкунчик» — более 9 тыс., ледовое шоу «Аленький цветочек» — порядка 5 тыс. зрителей. Концерты группы «Руки вверх» и певицы Anna Asti собрали по 7 тыс. зрителей.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.