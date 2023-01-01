Андрей Стрельцов
На футболках игроков «Амкара» появится символика 300-летия Перми
В них команда проведёт вторую часть сезона
Чемпионат по футболу среди команд Второй лиги возобновится уже в эти выходные. Пермская команда 2 апреля сыграет в Миассе против местного «Торпедо».
Как сообщила пресс-служба клуба, вторую часть сезона «Амкар» проведёт с логотипом трёхсотлетия города на игровой футболке.
На сегодня «красно-чёрные» занимают второе место в турнирной таблице. На их счету 36 очков, на два меньше, чем у лидирующей «Тюмени».
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