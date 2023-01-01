Андрей Стрельцов На футболках игроков «Амкара» появится символика 300-летия Перми В них команда проведёт вторую часть сезона Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Чемпионат по футболу среди команд Второй лиги возобновится уже в эти выходные. Пермская команда 2 апреля сыграет в Миассе против местного​ «Торпедо».​

Как сообщила пресс-служба клуба, вторую часть сезона ​ «Амкар» проведёт с логотипом трёхсотлетия города на игровой футболке.

На сегодня «красно-чёрные» занимают второе место в турнирной таблице. На их счету​ 36 очков, на два меньше, чем у лидирующей «Тюмени». ​

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