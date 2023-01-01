В Пермском крае под лёд провалился вездеход с рыбаками Пострадавших привлекут к административной ответственности Поделиться Твитнуть

фото: Служба спасения Осинского городского округа

В четверг, 30 марта, в дневное время напротив Осы на Каме, на расстоянии около 500 м от берега в полынью провалился самодельный вездеход с рыбаками. Об этом сообщили в Службе спасения Осинского городского округа.

Сотрудниками ГИМС и спасателями МКУ «Гражданская защита» при помощи судна на воздушной подушке «Гидроэйр-10» пострадавшие были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции.

Рыбаков привлекут к административной ответственности за выезд на лёд в период запрета — он действует весной и осенью. При этом выход людей на лёд запрещается с завтрашнего дня, 1 апреля.

«В очередной раз обращаемся к гражданам: лёд опасен, реки начинают вскрываться. Не рискуйте!» — отметили в Службе спасения.





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