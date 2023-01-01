В Пермском крае под лёд провалился вездеход с рыбаками
Пострадавших привлекут к административной ответственности
В четверг, 30 марта, в дневное время напротив Осы на Каме, на расстоянии около 500 м от берега в полынью провалился самодельный вездеход с рыбаками. Об этом сообщили в Службе спасения Осинского городского округа.
Сотрудниками ГИМС и спасателями МКУ «Гражданская защита» при помощи судна на воздушной подушке «Гидроэйр-10» пострадавшие были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции.
Рыбаков привлекут к административной ответственности за выезд на лёд в период запрета — он действует весной и осенью. При этом выход людей на лёд запрещается с завтрашнего дня, 1 апреля.
«В очередной раз обращаемся к гражданам: лёд опасен, реки начинают вскрываться. Не рискуйте!» — отметили в Службе спасения.
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