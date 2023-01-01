Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском ТЮЗе будет своя «Война и мир» «Первый бал Наташи Ростовой» поставит бригада из Санкт-Петербурга Поделиться Твитнуть

ТЮЗ

Константин Долгановский

На заседании Совета по культуре при губернаторе Пермского края 27 марта речь шла исключительно о театрах, поскольку проходило заседание в Международный день театра, и собрался Совет на сей раз тоже в театре — в старинной гостиной Пермского ТЮЗа.

Среди прочего, обсуждали постановочные планы театров Пермского края. В докладе начальника городского департамента по культуре Василия Головина прозвучало, что ТЮЗ готовит постановку по мотивам «Войны и мира» Льва Толстого.

По информации «Нового компаньона», спектакль «Первый бал Наташи Ростовой» (16+) готовит постановочная бригада из Санкт-Петербурга. В соответствии с новым трендом ТЮЗа спектакль будет музыкальным.

Режиссёр постановки — Наталья Индейкина, более всего известная как актриса из сериалов про «ментов»: «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Тайны следствия». Кроме того, она актриса театра «Балтийский дом» (Санкт-Петербург) и театральный режиссёр, в том числе режиссёр мюзиклов. Она же — автор либретто спектакля.

Музыкальные номера сочинили композитор Владимир Баскин и поэт Эдуард Гайдай. Художник-постановщик Юлия Гольцова, хореограф Татьяна Безменова.

Премьера планируется на 14 октября.

Нынешний театральный год стал в Перми настоящим годом «Войны и мира»: в январе на сцене Театра-Театра с огромным успехом прошли гастроли Театра им. Вахтангова с «Войной и миром» (16+), в мае свою постановку «Война и мир. Начало романа» (12+) в ДК им. Солдатова покажет «Мастерская Петра Фоменко». Параллельно в соцсетях активно идёт обсуждение оперы Прокофьева «Война и мир» в постановке Дмитрия Чернякова и Владимира Юровского. Теперь и в Пермском ТЮЗе будет спектакль по роману Толстого.

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