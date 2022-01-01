Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стали известны даты и программа пермских гастролей «Мастерской Петра Фоменко» За семь дней будет показано шесть спектаклей Поделиться Твитнуть

Евгений Цыганов и Мария Большова в спектакле "Чайка" / фото: Ксения Исакова

Как уже сообщал «Новый компаньон», в мае 2023 года завершается гастрольный марафон «Лучшие театры России — городу Перми», организованный ДК им. Солдатова и приуроченный к 300-летию Перми. Сейчас стали известны даты и репертуар закрывающих проект гастролей театра «Мастерская Петра Фоменко» (Москва).

Гастроли пройдут с 14 по 25 мая, будет показано шесть спектаклей с участием самых популярных актёров театра.

14 и 15 мая — Уильям Шекспир, «Сон в летнюю ночь» (16 +) — спектакль-лауреат премии «Золотая маска» 2016 года в номинации «Драма — Спектакль большой формы». Номинантами премии были также режиссёр Иван Поповски и актриса Ирина Горбачёва. К сожалению, в пермских гастролях Ирина Горбачёва не участвует, в спектакле заняты Галина Тюнина, Карэн Бадалов, Серафима Огарёва, Вера Строкова, Юрий Буторин, Александр Мичков, Амбарцум Кабанян, Олег Нирян, Кирилл Пирогов, Никита Тюнин, Рустэм Юскаев, Игорь Яцко.

17 мая — «Египетские ночи» (18 +) по текстам Александра Пушкина и Валерия Брюсова — легендарная работа основателя Театра Петра Фоменко (2018 год). В спектакле заняты Мадлен Джабраилова, Наталия Курдюбова, Полина Кутепова, Карэн Бадалов, Юрий Буторин, Максим Литовченко, Илья Любимов, Александр Мичков, Антон Сергеев.

19 мая — Лев Толстой, «Война и мир. Начало романа» (12+) — суперлегендарная, классическая работа Петра Фоменко, лауреат трёх «Золотых масок» 2002 года. На сей раз в пермском представлении участвует актриса, получившая «Золотую маску» за лучшую женскую роль — Галина Тюнина, а также Полина Агуреева, Мадлен Джабраилова,

Ксения Кутепова, Наталия Курдюбова, Карэн Бадалов, Илья Любимов, Олег Любимов, Томас Моцкус, Кирилл Пирогов, Никита Тюнин, Рустэм Юскаев, Сергей Якубенко.

21 мая — Александр Островский, «Волки и овцы» (12 +), снова постановка Фоменко, тщательно сохраняемая в репертуаре театра, с участием Мадлен Джабраиловой, Галины Кашковской, Наталии Курдюбовой, Галины Тюниной, Карэна Бадалова, Алексея Колубкова, Максима Литовченко, Тагира Рахимова, Рустэма Юскаева.

23 мая — Антон Чехов, «Чайка» (16 +, есть сцены курения) — постановка Кирилла Пирогова с участием Галины Тюниной (Аркадина), Евгения Цыганова (Тригорин),

Марии Большовой (Нина), Фёдора Малышева (Треплев), Серафимы Огарёвой, Анатолия Анциферова, Наталии Курдюбовой, Олега Ниряна, Никиты Тюнина, Рустэма Юскаева.

25 мая — Лев Толстой, «Семейное счастье» (12 +), знаменитая постановка Петра Фоменко 2000 года, в которой выступят Ксения Кутепова, Алексей Колубков, Галина Тюнина, Илья Любимов, Кирилл Пирогов.

Начало всех спектаклей в 19:00.

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