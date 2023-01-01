Алёна Бронникова С 1 апреля в Перми изменится расписание общественного транспорта Несколько остановок будут перенесены Поделиться Твитнуть

Мэрия Перми рассказала об изменениях в работе общественного транспорта. Корректировки введут уже на этой неделе, с 1 апреля. За движением автобусов и трамваев можно будет проследить онлайн, на сайте МКУ «Гортранс».

По просьбам пассажиров увеличится количество автобусов, следующих по маршрутам №18 и №73. Больше транспорта в будни будет задействовано на маршрутах №26, №57 и №80, а в выходные дни — на №64. Автобусы №1, №69 и №70 будут ездить чаще, в выходные добавится рейсов и у автобуса №13. У автобуса №33 изменится расписание в соответствие с дорожными условиями. Корректировки будут внесены и в автобусные рейсы на маршрутах №3, №10, №30, №36, №50 и №68.

На бескондукторную систему перейдёт ещё ряд автобусов: №7, №12, №21, №28, №29, №38, №39 и №6. Сменится перевозчик у №28 и №29, он продолжить обслуживать маршрут автобусами среднего класса.

Изменения коснутся и мест остановок. Так, маршрут автобусов №22 в обоих направлениях вместо ул. Карбышева будет проходить по ул. Репина, а посадка и высадка возможна будет в любом незапрещённом месте.

«Большая часть корректировок в работе маршрутов связана с улучшением транспортной доступности отдельных территорий, сокращением времени ожидания рейсов и просьбами пассажиров», — поясняет департамент дорог и транспорта администрации Перми в группе «Пермский транспорт» на сайте «ВКонтакте».

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что с 1 апреля на ул. Революции перенесут трамвайную остановку «Дворец спорта «Орлёнок». При движении в сторону конечных остановок «Велта» и «Инкар» трамваи №6 и №8 будут останавливаться на ул. Сибирской после перекрёстка. Следующие в депо и в сторону остановки «Школа №107» трамваи №11 будут совершать посадку и высадку пассажиров на остановке после перекрёстка по ул. Революции.

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