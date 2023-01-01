В Перми на улице Революции перенесут трамвайную остановку «Орлёнок» Изменения введут с 1 апреля Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 1 апреля изменится дислокация остановки трамваев на пересечении улиц Сибирской и Революции в Перми.

Как пояснили в департаменте транспорта мэрии, вагоны, следующие в сторону «Велты», «Инкара» (№6 и №8) будут останавливаться после перекрёстка на ул. Сибирской. Трамваи, следующие до остановки «Школа №107» и в депо, будут останавливаться после перекрёстка на ул. Революции.

В ведомстве отметили, что такое решение связано с необходимостью приведения расстояния между остановочными пунктами к действующим нормативам.

— Изменения позитивно скажутся на скорости движения и экономии времени пассажиров, — заявил и.о. заместителя начальника городского департамента транспорта Светлана Цымбал. — В первую очередь, это актуально для маршрута №11, который сейчас совершает две остановки подряд — до и после перекрёстка.

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