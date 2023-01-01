Елена Синица Загрузка первого авиарейса из Перми в Ереван составила 64% Полёт был совершён 29 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 29 марта, авиакомпания «Ширак Авиа» совершила первый полёт по маршруту Пермь—Ереван. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.

Загрузка самолёта на рейсе в столицу Армении составила 64%, а на обратном перелёте — 92%.

В ведомстве напомнили, что самолёты будут вылетать из Перми каждую среду, в 20:50 по местному времени, и что между Россией и Арменией действует безвизовый режим — для пересечения границы потребуется только российский паспорт.





Выполняет перелёты армянская авиакомпания Shirak Avia на самолётах Boing-737. Время в пути составляет 3 часа 20 минут.





О планах запуска рейсов из Перми в столицу Армении стало известно в конце января. О них объявили в Shirak Avia и открыли предварительную продажу билетов.









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