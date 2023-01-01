Алёна Бронникова В Пермском крае появятся новые отели уровня «три звезды» и выше Прикамье в числе других регионов получило федеральную поддержку на развитие туризма Поделиться Твитнуть

Пермский край оказался в числе 33 российских регионов, которые получат средства из федерального бюджета для сохранения льготного кредитования на строительство комфортных отелей категории «три звезды» и выше. Об этом в соцсетях сообщает минтуризма Пермского края.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5,3 млрд руб. в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», подчеркнув, что спрос на поездки по стране заметно увеличивается. Выделенные деньги помогут привлечь новых инвесторов, окажут содействие местному бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц.

Напомним, на пленарном заседании краевого парламента в феврале депутаты поддержали законопроект о развитии новых направлений туристской отрасли в Пермском крае. Предполагается, что из бюджета будут дополнительно выделяться деньги на социальный, детский, сельский и самодеятельный туризм.

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