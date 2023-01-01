Елена Синица В Пермском крае будут развивать новые направления туризма Соответствующие поправки в закон поддержали в первом чтении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 16 февраля, состоялось пленарное заседание краевого парламента. На нём, в частности, депутаты поддержали в первом чтении поправки в закон «О туризме и туристкой деятельности». Они предполагают закрепление новых приоритетных для господдержки направлений.

Так, развивать и поддерживать за счёт регионального бюджета в крае будут социальный, детский, сельский и самодеятельный туризм. Как говорится в пояснительной записке, законопроект приводит краевое законодательство в соответствие с федеральным в части развития приоритетных направлений государственного регулирования в туристской деятельности.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что дополнительных расходов регионального бюджета на эти цели не потребуется.













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